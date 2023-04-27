Kılıçdaroğlu'ndan yurt dışından oy kullanacak seçmenlere çağrı: Sorumluluğunuz var

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla yurt dışı seçmenine seslendi. Kılıçdaroğlu, "Ülkenin düze çıkması için sorumluluğunuz var" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 16:41
Kılıçdaroğlu'ndan yurt dışından oy kullanacak seçmenlere çağrı: Sorumluluğunuz var
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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için yurt dışı ve gümrüklerde oy verme işlemi başladı.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oy verme işlemlerinin başlamasının ardından sosyal medya hesabından videolu mesaj paylaştı.

Kılıçdaroğlu videolu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışından oy kullanacak vatandaşlarımıza sesleniyorum. Ülkemize baharları getirmek ve Türkiye'nin dünyadaki itibarını en yükseğe taşımak için hepinizi Halil İbrahim Soframıza davet ediyorum. Bir de size özel vaatlerimizi duyun. Ülkenin düze çıkması için sorumluluğunuz var."



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