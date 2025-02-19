Kırklareli'nde eğitime kar engeli
Kırklareli’nin Vize ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kızılağaç ve Kışlacık köylerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kızılağaç ve Kışlacık köylerinde taşımalı eğitime bugün ara verildi. Vize Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, bölgedeki yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Kızılağaç ve Kışlacık köylerinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği belirtildi.
Yetkililer, kar yağışının gün boyunca devam etmesinin beklendiğini, yolların açık tutulması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Açıklamada, özellikle buzlanma riskine karşı sürücülerin dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.
Etiketler: #Kırklareli #taşımalı eğitim #kar yağışı
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