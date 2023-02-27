Kızılay önüne siyah çelenk bırakmak isteyen EHP üyelerine gözaltı

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 18:18

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 18:18

EHP, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra çadır ve gıda ürünlerini satan Kızılay’ı, Ankara’daki genel merkez binası önünde protesto etti ve Genel Müdür Kerem Kınık’ı istifaya çağırdı.

“Hükümet istifa!” sloganları ile Kızılay binası önüne siyah çelenk bırakılan açıklamada EHP Merkez Komite (MK) Üyesi Özge Akman, “Halkımıza bir çadırı bile çok görüp bu çadırları halka satan Kızılay ile hesaplaşacağız. Enkazların tepemize bir daha yıkılmasını beklemeyeceğiz” dedi.

Yapılan basın açıklamasında MK Üyesi Özge Akman ile çok sayıda parti üyesi polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı.