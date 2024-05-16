Kobani Davası kararı: İktidardan ilk yorum: 'Birilerini memnun etmese de...'

Kobani Davası'nda karar açıklandı. Kararın ardından iktidar kanadından ilk yorum, İçişleri Bakan Yardımcısı AKP'li Bülent Turan'dan geldi

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2024 - 16:16
Kobani Davası kararı: İktidardan ilk yorum: 'Birilerini memnun etmese de...'
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6-8 Ekim 2014'te çıkan sokak eylemlerine ilişkin Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı davada kararlar açıklandı.

Figen Yüksekdağ 23 yıl 6 ay, Ahmet Türk 10 yıl hapis cezası çarptırıldı. Altan Tan, Ayhan Bilgen ve Aysel Tuğluk beraat etti. Ayla Akat Ata'nın tahliyesine karar verildi.

"HESABI SORULUR DEMİŞTİK!"

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, siyasetçilere verilen cezalar için, "Hesabı sorulur demiştik!" yorumunu yaptı.

Turan'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

''Hesabı sorulur demiştik! Bugünkü karar; Hapishaneden atılan romantik tweetlerle, hukuku ve adaletin sulandırılamayacağını,  Kimsenin siyasi emelleri için sokağı tahrik edemeyeceğini; Kendisi veya bağlı olduğu bir örgütün menfaati için kamu düzenini istismar edemeyeceğini; Toplumda infiale, tahribata, can kayıplarına sebep olan bir olayı teşvik etmenin “kim olursa olsun” bedeli olacağını; gösterdi. Birilerini memnun etmese de adalet yerini buldu, beraatta var ceza da var. Hayırlı olsun.''

 


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