Konu: Can Atalay... İktidar 'hüküm onandı' görüşünde

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez ihlal kararı vermesine ilişkin tartışmalar sürerken, Atalay ile ilgili Yargıtay’ın kararının Meclis’te okutulup okutulmaması yönünde de iktidar cephesi arasında görüş farklılığı yaşanıyor.

Selda Güneysu
Yayınlanma: 29.12.2023 - 03:00
Konu: Can Atalay... İktidar 'hüküm onandı' görüşünde
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İktidar cephesinde, Yargıtay’ın cezayı onadığına işaret edilerek Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik kararın okutulması gerektiği görüşünün ağırlık kazandığı ancak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, kararın okutulması için AYM sürecini bekleyeceği belirtiliyor.

İktidar kanadında, “Atalay kararının TBMM’de okutulmasının gecikmesi durumunda Meclis’in itibarının da sarsılacağı” kaydediliyor.

Bu tür belirsiz durumların TBMM’de yaşanmaması için Meclis İçtüzüğü değişikliğinin yapılması gerektiği de belirtiliyor. 


Anayasa Mahkemesi TBMM Can Atalay

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