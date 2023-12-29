Konu: Can Atalay... İktidar 'hüküm onandı' görüşünde

Yayınlanma: 29.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.12.2023 - 03:00

İktidar cephesinde, Yargıtay’ın cezayı onadığına işaret edilerek Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik kararın okutulması gerektiği görüşünün ağırlık kazandığı ancak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, kararın okutulması için AYM sürecini bekleyeceği belirtiliyor.

İktidar kanadında, “Atalay kararının TBMM’de okutulmasının gecikmesi durumunda Meclis’in itibarının da sarsılacağı” kaydediliyor.

Bu tür belirsiz durumların TBMM’de yaşanmaması için Meclis İçtüzüğü değişikliğinin yapılması gerektiği de belirtiliyor.