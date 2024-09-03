'Arka Sokaklar' 19. sezonuyla ekranlarda! Yeni fragman yayımlandı

'Arka Sokaklar', 19. sezonuyla Kanal D ekranlarında olacak. Diziden yeni tanıtım filmi yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.09.2024 - 10:03
'Arka Sokaklar' 19. sezonuyla ekranlarda! Yeni fragman yayımlandı
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'Arka Sokaklar' dizisi 19'uncu sezonuyla Kanal D'de ekrana gelmeye hazırlanıyor. İzleyicinin de merakla beklediği projeden yeni bir tanıtım filmi geldi.

Aksiyon sahneleri ve hızlı kamera teknikleriyle dikkat çeken fragman, yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kullanıcılar "Tarihin en iyi sezonu geliyor", "19'uncu sezon bomba gibi olacak" yorumunda bulundu.

'Arka Sokaklar'ın Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar ve Burak Satıbol'dan oluşan kadrosu göz doldurdu.



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