Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından... Sakarya'da hasta yakını sağlık çalışanlarını darbetti

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:25

Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından şiddet haberleri gelmeye devam ediyor. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniği'nde tedavi gören bir hastanın yakını doktorla tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine araya giren ebe ve hemşire, hasta yakını tarafından darbedildi.

Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle olay sona erdi. Sağlık çalışanları daha sonra hasta yakınından şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince karakola götürülen hasta yakını ile sağlık çalışanlarının ifadesine başvuruldu.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan İl Sağlık Müdürlüğü, ebe ve hemşirenin darbedilmesini kınadı.

Son günlerde sağlık çalışanlarına yönelik sözlü ve fiili şiddet olaylarının yaşanmasının üzülerek takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Son olarak bugün SEAH Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniğimizde iki sağlık çalışanımızın darbedilmesini de esefle kınıyoruz. İşi insanlara şifa dağıtmak olan hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet eylemlerinin sonuna kadar takipçisiyiz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Sakarya'da görevli ortopedi doktorunu sosyal medya üzerinden tehdit ettiği öne sürülen kişinin de polis ekiplerince ifadesi alındı.