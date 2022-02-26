Konya'da FETÖ operasyonu: 13 zanlı itirafçı oldu, 30 kamu görevlisi deşifre edildi
Konya'da FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlı, etkin pişmanlık kapsamında serbest bırakıldı. Zanlıların ifadeleriyle 30 kamu görevlisinin FETÖ bağlantısı tespit edildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında 22 Şubat'ta düzenlenen Konya merkezli operasyonda yakalanan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı, etkin pişmanlıktan faydalanmak istediklerini bildirmeleri üzerine, yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.
İFADELER ÜZERİNE DEŞİFRE EDİLDİLER
Şüphelilerden alınan ifadeler neticesinde, daha önce hakkında adli işlem yapılan 30 aktif kamu görevlisinin FETÖ ile bağlantısının deşifre edildiği öğrenildi.
4'ü ihraç edilen asker, 1'i ihraç edilen polis, 1'i avukat, 3'ü ihraç edilen kamu görevlisi ve 8'i sivil olmak üzere 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, şüphelilerden 13'ü yakalanmıştı.
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