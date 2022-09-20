Kulisler hareketlendi... 8 partili ittifak iddiası: 'Siyasetin kartları yeniden dağıtılacak'
Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, Adalet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Vecdet Öz'ün 8 partiden oluşacak ittifak kulislerini açıkladı.
İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, dikkat çeken '8'li ittifak' iddiasında bulundu.
tv100.com yazarları Barış Yarkadaş, Latif Şimşek, gazeteciler Şaban Sevinç, Fuat Uğur, Hacı Yakışıklı ve tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel; Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk oldu.
"KARTLAR YENİDEN DAĞITILACAK"
Fuat Uğur, Adalet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Vecdet Öz'ün "Muhalefet 6’lı masadan büyüktür" dediğini aktardı. Öte yandan Uğur, Öz'ün "Kapsama alanı öyle geniş bir ittifak ortaya çıkacak ki diyor siyasetin kartları yeniden dağıtılacak, ezberler bozulacak" dediğini ifade etti.
ADAY İDDİALARI
Öz’ün 8 partiden oluşacak ittifak bilgisine ilişkin ayrıntılıları açıklayan Uğur, “Zaten ‘Ümit Özdağ ile yürütülen çalışma devam ediyor’ diyor. Ve 8 partiden oluşacak bir ittifak çıkacak ve adı ‘Milli Cephe’ diyor. Şöyle bir durum var. ‘Bu partiler düzeyinde bir katılım olmayacak, başkanlar düzeyinde bir katılım olacak’ diyor. ‘Önce dört sonra dört toplamda sekiz parti’ diyor. ‘Yer yerinden oynayacak ve adı da Milli Cephe’ diyor. Adayınız Mansur Yavaş mı diye sordum… Malum Ümit Özdağ, Mansur Yavaş ismini önerdi. Cevap vermedi. Yani dolayısıyla böyle bir ihtimal var mı diye de aklımdan geçiriyorum ama ‘Yok artık, bu kadar da olmaz’ diyorum” ifadelerini kullandı.
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