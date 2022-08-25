Kulisler hareketli... Demokrat Parti'den, AKP'li vekillerin partiye geçeceği iddialarına yanıt
AKP'li 6 milletvekilinin Demokrat Parti'ye geçmek için görüşmeler yürüttüğü iddiasının gündeme gelmesinin ardından Demokrat Partili üst düzey bir yetkili, Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu. Yetkili, temasların yapıldığını ancak kesinleşen bir konunun olmadığını söyledi.
AKP'li 6 milletvekilin Demokrat Parti'ye (DP) geçmek için görüşmeler yürüttüğü iddia edilmişti. Gazeteci Canan Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP'li milletvekillerinin doğrudan olmasa da DP'ye yakın kişiler aracılığıyla partiye geçiş görüşmeleri talebini ilettiğini aktardı.
Paylaşımında iddia edildiği üzere sadece 6 milletvekilini DP'ye geçmeyi planlamadığını, ayrıca MHP'li vekillerin de DP'ye geçmek için görüşme talebinde bulunduğunu belirtti.
"KİMSEYE KAPIYI KAPATMIYOR"
Cumhuriyet'e konuşan Demokrat Parti'den üst düzey bir yetkili, temasların olduğunu ve Gültekin Uysal'ın kimseye kapıyı tam olarak kapatmadığını söyledi.
AKP'den DP'ye geçmeyi umut edenlerin olduğunu ve DP'nin herkesle olduğu gibi AKP ile de iletişiminin bulunduğunu aktaran yetkili, "Türkiye'ye fayda sağlamak isteyen herkese kapımız açık" dedi.
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