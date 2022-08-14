Kulisler hareketli... MHP'den 'af' hazırlığı
Ceza infaz düzenlemesi başlığı altında kabul edilen af yasasının üzerinden 2 yıl geçti ancak beklentiler bitmedi. MHP'nin yeni yasama dönemi için af hazırlığında olduğu kulislerde konuşuluyor.
MHP’nin cezaevlerinde doluluğu gerekçe göstererek Meclis’e sunduğu “şartlı ceza indirimi” teklifinin AK Parti’nin de oylarıyla kabul edilip yasalaştırılmasının üzerinden yaklaşık 2 yıl geçti.
Cezaevlerinde 100 bin kadar kişiyi etkileyen düzenleme çıktı ama beklentiler bitmedi. Gazete Duvar'ın haberine göre, bugün de yeni bir ceza indirimi, hatta af beklentisi dile getiriliyor. Buna gerekçe olarak yine 'cezaevlerindeki yoğunluk' gösterilirken arka planda işleyen seçim sürecine de dikkat çekiliyor.
AKP'nin kritik bir seçime giderken çok sayıda kişinin istediği bu talebe yanıt vermesi gerektiğini dile getirenler var. Seçimlerin yapılacağı 2023 yılının Cumhuriyet’in 100. Yılı olduğuna dikkat çeken bazı siyasetçiler de böyle bir dönüm noktasında dünyanın birçok ülkesinde yapıldığı gibi simgesel adımlar atılabileceğine dikkat çekerek af konusunun gündeme alınması gerektiğini söylüyor.
Bu beklentiler ışığında kulislerde, MHP’nin 1 Ekim’de başlayacak Meclis’in 6. Yasama Yılı’nda cezaevleriyle ilgili yeni bir yasa teklifi sunmasının sürpriz olmayacağı konuşuluyor.
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