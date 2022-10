Yaşamını yitiren Onur Şener kimdir, kaç yaşında? Onur Şener neden öldü?

03 Ekim 2022 Pazartesi, 18:33

Ankara'nın Çankaya ilçesinde müzisyen Onur Şener, kendisinden istenen şarkıyı bilmediği için üç kişi tarafından katledildi. İşte, acı haberde yaşamını yitiren Onur Şener'e dair önemli noktalar...

ONUR ŞENER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



1977 doğumlu olan müziyen Onur Şener, Türk Eğitim Derneği (TED) 1995 mezunudur. Şener, hayatını müzisyenlik mesleğini sürdürerek devam ettiriyordu. 2013 yılında O Ses Türkiye katılan Onur Şener, programda "Show Must Go On" şarkısıyla hafızalara kazınmıştı. Şener'in sesi oldukça beğeni toplamış, hatta Hadise ile performansı sonrası düet yapmıştı.

45 yaşındaki müzisyenin evli ve 5 yaşında bir kız çocuğu olduğu biliniyor. Başarılı müzisyen 2 Ekim 2022 tarihinde hayatını kaybetti.

ONUR ŞENER NEDEN ÖLDÜ?



Dün gece saatlerinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir mekanda meydana gelen olayda iddialara göre, mekanda bulunan ve adlarının İlker K., Ali G., Semih S., Jale E ve Gözde G. olduğu öğrenilen kişiler, müzisyen Şener’den istek şarkıda bulundu. Müzisyen Onur Şener ise şarkıyı bilmediğini söyledi.

Bunun üzerine şüpheliler, mekan kapanışı müzisyen ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda 2 kişi, Şener’e şişelerle saldırdı. Kırılan cam şişeleri müzisyenin boynuna saplanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken sağlık ekipleri ise kavgada ağır yaralanan Onur Şener'i hastaneye sevk etti. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Onur Şener hayatını kaybedetti.

HALUK LEVENT'TEN AÇIKLAMA

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, acı olay sonrası taziye mesajını paylaşarak, "İnanamıyorum. Onur! Güzel kardeşim! Nasıl kıydılar sana? Hem de bir istek şarkı için! Nereye gidiyoruz belli değil, belli değil halimiz..." ifadelerine yer verdi.

Daha sonra yeni bir paylaşım yapan Levent, şunları yazdı:

"Şimdi Ahbaplar bildirdi. Katillerden ikisi Çalışma Bakanlığı'nda müfettiş, bir tanesi TAI da çalışıyor. Daha da şoktayım. Onur’un yüzünü bardaklarla parçalamışlar.

ALİ G. çalışma bakanlığı bürokrat

İLKER K. çalışma bakanlığı müfettiş

Semih S. TAİ’de mühendis"