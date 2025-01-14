Kürşad Yılmaz’dan Müsavat Dervişoğlu’na: İplerini tutanlar senin de katilin olabilir

Yayınlanma: 14.01.2025 - 15:43

Güncelleme: 14.01.2025 - 15:43

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "ülkü ve ülke sevdalısı, kahraman" diye nitelediği suç örgütü örgütü Yakup Kürşad Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu hedef aldı.

Müsavat Dervişoğlu'na "Ey zavallı kukla, ey ülkücü safrası, ey ülkücü atığı" diyerek hakaret eden Yılmaz, İYİ Parti liderinin Sinan Ateş'in öldürüldüğü yerde yaptığı açıklamayı hatırlatıp "İplerini tutanların bir gün senin katilin de olabileceğini unutma! Ancak biz ülkücülerden yana emin olabilirsin. Çünkü asla hedefimiz değilsin. Kim, safrasını attığı birini hedef alır ki?" ifadelerini kullandı.

"ÜLKÜCÜLER SİZİNLE HESAPLAŞIR"

Suç örgütü lideri Kürşad Yılmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesajından bazı bölümler şöyle:

Ey iplerin efendileri! Bilin ki ülkücüler, sizin kuklanızla değil, bizzat sizinle hesaplaşır.

Ey geçmişte yol arkadaşım gibi görünen hain, bil ki sen o gün de ülkücü camianın bir parçası değildin, bugün de değilsin. Geçmişte bizimle olman, ülkücülerin saflaşma sürecinde yalnızca bir atığı ayırmasından ibaretti.

ABLAN KESESİNİ DOLDURDU

"Ey geçmişin tefe murisi, git iplerini tutan efendilerinin sana vereceği yala ortak ol. Bu kutlu yolda sana iş yok. Burada sana kalacak bir faiz mirası da bulamazsın. Biz, ilimizi ve türemizi korumaya and içmişiz; sen ise hesap cüzdanlarını koruma peşindesin. Ablan kesesini doldurdu, merak etme, sen de doldurursun. Ama o lüzumsuz sesini artık kes! Bu kervanda senin sesin duyulmuyor.

Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer yarılmadıkça, ne sen ne de senin gibi kuklalar ilimizi ve türemizi bozabilir.

BİR GÜN KATİLİN OLABİLİRLER

Sinan Ateş'in öldürüldüğü yerde soğan pehlivanlığı yapacağına, O'nun ölüm emrini verenlerin ülkücü camiaya bulaştırmak istedikleri çamuru düşün. Şimdi bu çamuru seninle sıvayabileceklerini sanıyorlar. Ama aklını kullan: İplerini tutanların bir gün senin katilin de olabileceğini unutma!

Ancak biz ülkücülerden yana emin olabilirsin. Çünkü asla hedefimiz değilsin. Kim, safrasını attığı birini hedef alır ki?"