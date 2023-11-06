Kurultay sırasında çok konuşulacak 'Kılıçdaroğlu' görüntüsü: 'Adaylıktan çekilemezsin'

Yayınlanma: 06.11.2023 - 10:53

Güncelleme: 06.11.2023 - 11:19

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olarak seçildiği kurultayda ilk tur oylamanın ardından diğer aday Kemal Kılıçdaroğlu'na bazı kurmayları tarafından "çekilmemesi" yönünde baskı yapıldığı öne sürülmüştü.

Gazeteci Şaban Sevinç, 4 Kasım Cumartesi günü ikinci tur oylama öncesi Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresindeki partililerin çekilme tartışmasını yansıtan görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, Kılıçdaroğlu'nu danışmanlarından biri olduğu iddiası ortaya aıtlan İmambakış Üküş'ün CHP liderine "Hayır hayır hayır, izin vermiyorum çekilmenize…” dediği duyuluyor.

"BU CESARETİ KİMDEN ALIYOR?"

Görüntüleri sosyal medya hesabında alıntılayarak paylaşan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de, yaşananlara ilişkin tepkisini şöyle dile getirdi:

"Kayıt dışı siyaset dediğimiz tam da bu. Partide herhangi bir görevi yokken Genel Başkanımızın en yakınında, bağırabiliyor, baskı yapabiliyor. Bu cesareti kimden alıyor? İşte bunun için de değişim diyoruz."

Kayıt dışı siyaset dediğimiz tam da bu. Partide herhangi bir görevi yokken Genel Başkanımızın en yakınında, bağırabiliyor, baskı yapabiliyor. Bu cesareti kimden alıyor? İşte bunun için de değişim diyoruz. https://t.co/8NHp3EZLVL — Murat Emir (@muratemirchp) November 6, 2023

"KILIÇDAROĞLU KABUL ETMİŞTİ ANCAK..."

Şaban Sevinç, kurultayda ilk tur oylama sonrası yaşandığı iddia edilen 'çekilme' tartışmasını, konuk olduğu canlı yayında şöyle anlatmıştı:

"Ekrem Bey, Kılıçdaroğlu’nun çekilmesini tavsiye etti. ‘Efendim çekilirseniz sizi de Onursal Genel Başkan ilan ederiz’ diye kendisine bir tavsiyede bulundu. Çünkü 2. turda Sayın Kılıçdaroğlu’nun kazanmasının mümkün olmadığı ortaya çıkmıştı. Kemal Bey bunu kabul etti ve çekilme kararını yakın arkadaşlarına iletti.

Ancak danışmanı olarak bilinen İmambakır Üküş Sayın Kılıçdaroğlu’nun kolunu tutarak ‘Sakın çekilmeyin, biz izin vermiyoruz’ demiş. Onun ardından Gamze Akkuş İlgezdi ve Neslihan Hancıoğlu’da duygusal bir şekilde ağlamışlar ve ‘Çekilmeyin, vuruşa vuruşa kaybedelim’ demişler, bunun üzerine Kemal Bey fikrini değiştirmiş."