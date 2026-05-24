Kurultayda destek bildirisini okumuştu: CHP'li vekil İzzet Akbulut, Kılıçdaroğlu'na isyan etti

24.05.2026 15:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e kaybettiği 38. Olağan Kurultayı'nda Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekillerinin bildirisini okuyan CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Kılıçdaroğlu ile siyaset yapmayacağını açıkladı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı verdi.

Karara göre, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi yeniden göreve gelecek.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebi üzerine bugün Ankara Valiliği'nin CHP Genel Merkezi için verdiği 'tahliye' talimatından sonra polis müdahalesi başladı.

DİKKAT ÇEKEN TEPKİ

Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği CHP 38. Olağan Kurultayı'nda 95 milletvekilinin imza attığı Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasını okuyan Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Akbulut, "Ben Burdur Milletvekiliyim, Ankara’da birilerine güvenerek değil Burdur Halkı için çalışarak halka güvenerek siyaset yaptım! Ve şimdi Burdur Halkımızın istemediği Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte siyaset yapmayacağımı kamuoyuna saygılarımla bildiriyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu da Kılıçdaroğlu ile siyaset yapmayacağını şu sözlerle ifade etti:

"Ben Hatay Milletvekiliyim, AKP'ye hizmet eden ve Hatay halkının nefret ettiği Lütfü Savaş ve Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte asla siyaset yapmayacağımı kamuoyuna saygılarımla bildiriyorum."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Merkezi'ne yapılan polis müdahalesi nedeniyle bugün birçok milletvekili tepkilerini dile getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen milletvekillerinden Engin Altay, Gürsel Erol ve Ali Öztunç'un ortak açıklama yaparak, ""Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne, Ankara Emniyeti’ne yazı yazılarak polis marifetiyle girilmesi doğru değildir" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

