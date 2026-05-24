CHP Genel Merkezi tahliye mi edildi? Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne girdi mi?

24.05.2026 14:50:00
Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebi üzerine Ankara Valiliği'nin CHP Genel Merkezi için verdiği 'tahliye' talimatından saatler sonra polis müdahalesi başladı. Peki, CHP Genel Merkezi tahliye mi edildi? Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne girdi mi?
Ankara Valiliği'nin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nin tahliye edilmesi için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiğini bildirmesinin ardından, partinin genel merkeze polis müdahalesi başladı. Peki, CHP Genel Merkezi tahliye mi edildi? Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne girdi mi?

CHP GENEL MERKEZİ TAHLİYE Mİ EDİLDİ?

Polis ekipleri, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP kurultay davasına ilişkin kararının ardından CHP Genel Merkezi'ni tahliye etmek için saat 14.20'de binaya girdi. Binada çok sayıda biber gazı atıldığı ve plastik mermiyle partililere müdahale edildiği görülüyor. Müdahale sırasında CHP lideri Özgür Özel "Baba ocağındayız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Merkezi'ndeyiz. Atatürk'ün emaneti, makamındayız. Biz saldırı altındayız. Suçumuz 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapmak" açıklamasında bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, binanın tahliyesi için Emniyet’e iki ayrı dilekçe vermişti.

Son dakika... Özgür Özel'den 'videolu' açıklama: 'Bir saldırı altındayız, buradan atarlarsa meydanlardayız!' Son dakika haberi... CHP Genel Merkezi'ndeki tahliye krizi sürerken, CHP lideri Özgür Özel'den açıklama geldi. Özel, "Bir saldırı altındayız, buradan çıkmayacağız" dedi.
Son dakika... CHP Genel Merkezi'ne çok sert polis müdahalesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebi üzerine Ankara Valiliği'nin CHP Genel Merkezi için verdiği 'tahliye' talimatından saatler sonra polis müdahalesi başladı.
CHP Genel Merkezi'ne polis talebi sonrası Yavaş'tan açık çağrı: 'O kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır' ABB Başkanı Mansur Yavaş CHP Genel Merkezi önüne Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebiyle getirilen çevik kuvvet ekiplerine ilişkin yaptığı açıklamada 'kurultay' çağrısında bulundu.