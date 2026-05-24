Ankara Valiliği'nin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nin tahliye edilmesi için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiğini bildirmesinin ardından, partinin genel merkeze polis müdahalesi başladı. Peki, CHP Genel Merkezi tahliye mi edildi? Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne girdi mi?

CHP GENEL MERKEZİ TAHLİYE Mİ EDİLDİ?

Polis ekipleri, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP kurultay davasına ilişkin kararının ardından CHP Genel Merkezi'ni tahliye etmek için saat 14.20'de binaya girdi. Binada çok sayıda biber gazı atıldığı ve plastik mermiyle partililere müdahale edildiği görülüyor. Müdahale sırasında CHP lideri Özgür Özel "Baba ocağındayız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Merkezi'ndeyiz. Atatürk'ün emaneti, makamındayız. Biz saldırı altındayız. Suçumuz 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapmak" açıklamasında bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, binanın tahliyesi için Emniyet’e iki ayrı dilekçe vermişti.