Kütahya'da seçimi kim kazandı? Kütahya başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Kütahya yerel seçim sonuçları...
31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Kütahya'da seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Kütahya yerel seçim sonuçları...
Kütahyalılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Kütahya'da seçimi hangi aday kazandı?
KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Eyüp Kahveci, AKP'den Kamil Saraçoğlu, İYİ Parti'den Ahmet Tekdemir, Zafer Partisi'nden Sinan Aşan, YRP'den Osman Gezgin, DEM Parti'den ise Sibel Temel başkan adayı olarak aday gösterildi.
KÜTAHYA'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?
Kütahya'da "Eyüp Kahveci, Kamil Saraçoğlu, Ahmet Tekdemir ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.
Kütahya 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
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