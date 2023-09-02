Kuvayı Milliye kenti Eskişehir'in kurtuluşunu Prof. Dr. Hakkı Uyar anlattı: Gurur duyması gereken kenttir

Yayınlanma: 02.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.09.2023 - 03:00

Tarihçi Uyar, Eskişehir’in demiryollarının kesişme ve geçiş noktası olması nedeniyle tarihte önem kazanan Anadolu kentlerinden olduğunu belirterek “Bu yüzden Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ertesinde Eskişehir İngiliz işgaline uğradı. Bu işgal demiryolu hattını kontrol altına almaya yönelikti” dedi.

“İngilizlere gösterilen tepkiler sınırlı kaldı. Ancak İzmir’in işgaliyle birlikte ortam gerildi. Sivas Kongresi’ne de kentten üç kişinin katıldığı gönderildiği” bilgisini aktaran Uyar, “Eskişehir’de Sivas Kongresi sonrasında İstanbul hükümetinin gücünü kıran en önemli olay Hürriyet ve İtilafçı mutasarrıf Hilmi Bey’in Ekim 1919’da öldürülmesi oldu. Yapılan suikast Anadolu direnişine katkı sağladı” diye konuştu.

(Hakkı Uyar)

‘KURTULUŞ BİZİMDİR’

Uyar, Eskişehir’in iki kere kurtarıldığını anımsatarak “Kurtuluş Savaşı’nın en önemli ve stratejik şehirlerinden biri olan Eskişehir, Kurtuluş Savaşı’na büyük katkı sağlamakla gurur duyması gereken haklı bir kenttir” diye konuştu.

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın “şehirlerin kurtuluşunu kutlamanın anlamsız olduğunu, fetihlerin kutlanması gerektiği” yönündeki görüşlerine de atıfta bulunan Uyar, “Oysa kurtuluş olmasaydı, fethin de bir anlamı kalmazdı. Fetih de kurtuluş da bizimdir. Milli kimliğimizin parçasıdır” ifadelerini kullandı.