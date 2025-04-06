Özgür Özel'den 'teşekkür' paylaşımı: Dikkat çeken 'seçim sandığı' vurgusu!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu özgürlüğüne kavuşana kadar, seçim sandığı milletin önüne gelene kadar durmayacağız" ifadesini kullandı.

Özgür Özel'den 'teşekkür' paylaşımı: Dikkat çeken 'seçim sandığı' vurgusu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.04.2025 - 20:14

CHP'nin 21’inci Olağanüstü Kongresi’nin ardından yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel, sosyal medya hesabından kongreye ilişkin paylaşımda bulundu. Parti delegelerine teşekkür eden Özel yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: 

"Bugün 19 Mart darbe girişimine karşı partimize, baba ocağımıza sahip çıkan her bir delegemizin cesaretine ve inancına teşekkür ediyorum. Bizi bir kez daha Genel Başkanlık görevine seçen bu büyük aileye, Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyet’in yılmaz neferlerine sonsuz minnetlerimi sunuyorum. Hiç kimseyi geride bırakmadan, kimseyi unutmadan, bu yolda hep birlikte azimle yürüyeceğiz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu özgürlüğüne kavuşana kadar, seçim sandığı milletin önüne gelene kadar durmayacağız."


Etiketler: #Özgür Özel #Kurultay

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