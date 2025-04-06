MASAK’tan Özgür Özel’e yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), savcılık tarafından iletilen taleplerden kaynaklanan analiz çalışmaları sonucunda hazırlanan raporların, Başkanlık dışında hiçbir makamın bilgisine veya oluruna sunulmadan doğrudan talepte bulunan savcılığa iletildiğini açıkladı.

MASAK’tan Özgür Özel’e yanıt
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.04.2025 - 20:06

MASAK, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine ilişkin yanıt niteliğinde bir açıklama yaptı. 

MASAK'tan yapılan yazılı açıklamada, "Kamuoyunu yanıltmaya ve kurumumuzu yıpratmaya yönelik sistematik şekilde sürdürülen mesnetsiz ithamlarla ilgili olarak kamuoyunun tekrar bilgilendirilmesine ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. MASAK'ın savcılık tarafından iletilen taleplerden kaynaklanan analiz çalışmaları sonucunda hazırladığı raporlar, Başkanlık dışında hiçbir makamın bilgisine veya oluruna sunulmadan tümüyle teknik bir süreç içinde, Başkanlığın yönetim kademelerinin gözetim ve denetimi altında tamamlanmakta ve doğrudan talepte bulunan savcılığa iletilmektedir. Bu sürece Bakanlık yönetim mercilerinin hiçbir dahli bulunmamaktadır. Mevzuatına göre yetkilendirilmiş uzman yardımcıları tarafından hazırlanmış olması, hukuken ve yetkinlik açısından, hazırlanan raporların niteliğini zayıflatmamaktadır. MASAK'ın tüm raporları diğer kurum ve kuruluşlardan aldığı finansal verilere dayanmaktadır. MASAK raporlarındaki verilerin herhangi bir suç teşkil edip etmediği her zaman yargı mercilerinin takdirindedir. Mali suçlarla mücadele ülkemiz ve milletimiz için çok önemli olup MASAK çalışmalarını kanunların verdiği yetki çerçevesinde titizlikle sürdürmektedir" denildi. 


Etiketler: #MASAK #Özgür Özel

İlgili Haberler

'Tepki' için sıraya girdiler... Özgür Özel'in 'Türkiye'yi cunta yönetiyor' sözü AKP'lileri ayağa kaldırdı: 'Belli ki fikir yok, kafa küfürle dolu!'

'Tepki' için sıraya girdiler... Özgür Özel'in 'Türkiye'yi cunta yönetiyor' sözü AKP'lileri ayağa kaldırdı: 'Belli ki fikir yok, kafa küfürle dolu!'
Hedef 27.7 milyon olarak açıklanmıştı... Özgür Özel duyurdu: Ekrem İmamoğlu için kaç imza toplandı?

Hedef 27.7 milyon olarak açıklanmıştı... Özgür Özel duyurdu: Ekrem İmamoğlu için kaç imza toplandı?
Hakan Fidan da bakanlara katıldı: Özgür Özel'e 'dış güçler' diyerek yüklendi

Hakan Fidan da bakanlara katıldı: Özgür Özel'e 'dış güçler' diyerek yüklendi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler