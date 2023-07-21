Lozan Antlaşması'nın 100. yılı kutlanacak
Ankara’da Çankaya Belediyesi, İnönü Vakfı ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, Cumhuriyetimizin bağımsızlık belgesi Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yıldönümünü kutlayacak. Kutlama etkinliği 24 Temmuz Pazartesi, saat 20.30-22.00 saatleri arasında Birlik Mahallesi’ndeki Çankaya Belediyesi İsmet İnönü Parkı’nda yapılacak.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan’ın konuşmasıyla başlayacak etkinlikte, Lozan Konferansı animasyon filmi ve “Lozan 1923-Olmak ya da Olmamak Belgeseli” gösterilecek. Şef Tayfun Ünver’in yönetimindeki Lozan Antlaşması 100. Yıl Korosu, Lozan Marşı ile ulusal marşları seslendirecek.
ADD’DEN PANEL
Ayrıca Lozan’ın 100. yılı kutlamaları kapsamında Atatürkçü Düşünce Derneği ve İnönü Vakfı, ADD Genel Merkezi’nde panel düzenleyecek. Panelde, İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan ve Doç. Dr. Mehmet Balyemez konuşma yapacak. Panel, 24 Temmuz saat 16.30’da ADD Genel Merkezi’nde düzenlenecek.
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