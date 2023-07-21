Lozan Antlaşması'nın 100. yılı kutlanacak

Yayınlanma: 21.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.07.2023 - 03:00

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan’ın konuşmasıyla başlayacak etkinlikte, Lozan Konferansı animasyon filmi ve “Lozan 1923-Olmak ya da Olmamak Belgeseli” gösterilecek. Şef Tayfun Ünver’in yönetimindeki Lozan Antlaşması 100. Yıl Korosu, Lozan Marşı ile ulusal marşları seslendirecek.

ADD’DEN PANEL

Ayrıca Lozan’ın 100. yılı kutlamaları kapsamında Atatürkçü Düşünce Derneği ve İnönü Vakfı, ADD Genel Merkezi’nde panel düzenleyecek. Panelde, İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan ve Doç. Dr. Mehmet Balyemez konuşma yapacak. Panel, 24 Temmuz saat 16.30’da ADD Genel Merkezi’nde düzenlenecek.