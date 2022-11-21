Lütfü Savaş'tan 'cumhurbaşkanı adaylığı' çıkışı: Onur duyarım
CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, önümüzdeki seçimlerde partisinin cumhurbaşkanı adaylığına talip olduğunu açıkladı. "Geçmişim hem sahada hem de büroraside çok parlak" diyen Savaş, "Ben de diğer arkadaşlarım gibi yarışta olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, altılı masanın belirleyeceği cumhurbaşkanı adayıyla ilgili tartışmalara ilginç bir çıkışla dahil oldu.
KARAR TV'de Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un Bi' Karar Ver programında konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, adaylığına kendisinin de talip olduğunu söyledi
"Karar verici Lütfü Savaş değil. Burada altılı masa karar verecek. Sayın Kılıçdaroğlu aday olursa bize de ona yardım etmek düşer" diyen Savaş, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:
Eğer sayın genel başkanımız aday olmazsa ben tıp doçentiyim, üniversite yönetmiş adamım. Geçmişim hem sahada hem de büroraside çok parlak. Ben de diğer arkadaşlarım gibi yarışta olmak istiyorum. Ben de değerlendirilmek isterim. Aday adaylardan biri olmak isterim. Biz biraz kıyıda köşedeyiz. O yüzden duyulmamıştır. Adımın geçmesinden onur duyarım."
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