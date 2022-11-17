Gökhan Özoğuz, cumhurbaşkanı adaylığı için iki isim verdi

17 Kasım 2022 Perşembe, 08:20

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, TV 100'de Candaş Tolga Işık'ın programına konuk oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olma ihtimaline ilişkin konuşan Özoğuz, "O kadar çok düşündüğüm bir şey ki bu. O altılı masa konusu başka bir dünya... Çok değişik bir dönem geçiriyoruz. Ama halkımızın ve hepimizin düşündüğü şey bizim ülkemiz" dedi.

Özoğuz, adaylık için ise iki isim arasında kaldığını açıklayarak, şöyle konuştu:

"Ekrem Bey'in dominansı olan yerler var, Mansur Bey'in de dominansı olan yerler var. Daha çok Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında gelip gidiyorum"