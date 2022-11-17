Gökhan Özoğuz, cumhurbaşkanı adaylığı için iki isim verdi
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, katıldığı programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz konusu adaylığıyla ilgili konuştu. Özoğuz, iki isim arasında kaldığını açıkladı.
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, TV 100'de Candaş Tolga Işık'ın programına konuk oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olma ihtimaline ilişkin konuşan Özoğuz, "O kadar çok düşündüğüm bir şey ki bu. O altılı masa konusu başka bir dünya... Çok değişik bir dönem geçiriyoruz. Ama halkımızın ve hepimizin düşündüğü şey bizim ülkemiz" dedi.
Özoğuz, adaylık için ise iki isim arasında kaldığını açıklayarak, şöyle konuştu:
"Ekrem Bey'in dominansı olan yerler var, Mansur Bey'in de dominansı olan yerler var. Daha çok Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında gelip gidiyorum"
Video Haberler
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
- Meslek aşkı herkesi hayran bırakıyor
- 60 yıldır saat tamir ediyor
- Genç çiftçi atıl araziyi tarıma kazandırdı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Talimat gelince...'
- Tarkan yeni şarkısı 'Son Durak' için tarih verdi
- Dolarda tsunami geliyor!
- O 'güllerin' sırrı çözüldü
- İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yeni gelişme
- Yeni Akit'ten Kılıçdaroğlu'na davet
- MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı
- Sokak röportajında akılalmaz ekonomi yorumu
- İYİ Partili Ali Kıdık'a silahlı saldırı
- Mahkeme kararını verdi: Adnan Oktar'a rekor ceza!