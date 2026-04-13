Cumhuriyet Gazetesi Logo
Macaristan seçimleri üzerine AKP'de kaygı: 'Durumumuz daha beter olabilir'

13.04.2026 12:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
AKP'nin eski MKYK üyesi Mücahit Birinci, Macaristan'da Victor Orban'ın devrildiği seçim sonuçlarından ders çıkarılması gerektiği uyarısında bulunup "Halk ilk sinyali belediye seçimlerinde verdi. İkinci sinyal 'kırmızı kart' olursa, durumumuz Macaristan’dan beter olabilir" dedi.

Macaristan’da pazar günü yapılan genel seçimlerde ana muhalefetteki Tisza Partisi sandıktan açık ara birinci çıktı. Sandık sonuçlarına göre ülkenin yeni lideri Peter Magyar oldu.

Büyük yankı uyandıran sonuçlar üzerine AKP cephesinden de dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Sonuçlardan AKP için pay çıkaran bu değerlendirmelerden birine de AKP'nin eski MKYK üyelerinden Mücahit Birinci imza attı. 

İktidara yakın TGRT Haber'in spikerlerinden Mehmet Aydın'ın seçimler üzerine sosyal medya platformu X'te yaptığı "Orban’ın seçimi üzerinden Türkiye’ye benzetme yapanlar… Hiçbir şey anlamamışsınız. Her ülke farklıdır. Siyasi  dinamikler; Toplumsal yapılar ve seçim süreçleri kendine özgüdür" yorumuna yanıt veren Birinci, Aydın'a kesinlikle katılmadığını belirtip "Macaristan tabii ki ayrı bir ülke; ancak şablonlarımız çok benzer. Özellikle muhalif lider ile başbakanın serüveninde, bizim hikâyemizle örtüşen birçok nokta var" dedi.

Birinci, Türkiye'de siyasi ve ekonomik tabloya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: 

"Halk yenilik istiyor. Halk ekonomik çıkmazda (son 5 yıldır). Halk baskı altında hissediyor"

Halkın ilk sinyali belediye seçimlerinde verdiğini ve o günden bu yana fazla yol alınamadığını belirten Birinci, "İkinci sinyal 'kırmızı kart' olursa, durumumuz Macaristan’dan beter olabilir (Allah korusun)" dedi. 

Image

 

İlgili Konular: #Viktor Orban #seçimler #Mücahit Birinci

İlgili Haberler

PİAR Araştırma'dan ara seçim ve erken seçim anketi: Seçmen ne diyor?
PİAR Araştırma'dan ara seçim ve erken seçim anketi: Seçmen ne diyor? PİAR Araştırma, 26 kentte gerçekleştirdiği 'ara seçim' ve 'erken seçim' başlıklı anketi kamuoyu ile paylaştı. Ankete göre katılımcıların yüzde 56,5'i erken seçim istiyor.
Ümit Özdağ'a 'ara seçim' ziyareti... Özgür Özel'den kritik 'anket' açıklaması, İsrail Savunma Bakanı'na sert tepki: 'Tam bir hadsizlik!'
Ümit Özdağ'a 'ara seçim' ziyareti... Özgür Özel'den kritik 'anket' açıklaması, İsrail Savunma Bakanı'na sert tepki: 'Tam bir hadsizlik!' CHP lideri Özgür Özel, "ara seçim" turları kapsamında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası konuşan Özel, anketleri işaret ederek, "AKP, anketlerin hiçbirinde birinci parti değil. Erdoğan bu yüzden sandıktan korkmaktadır, milletten kaçmaktadır" dedi. Özel, İsrail Savunma Bakanı'nın Erdoğan'ı hedef alan sözlerine de tepki gösterdi.
Ankete katılanlara AKP'mi CHP'mi ekonomiyi iyi yönetir diye sordular: Ekonomide yüzde 83’lük 'kötü yönetim' mutabakatı!
Ankete katılanlara AKP'mi CHP'mi ekonomiyi iyi yönetir diye sordular: Ekonomide yüzde 83’lük 'kötü yönetim' mutabakatı! Mart 2026 tarihli araştırma verilerine göre, katılımcıların yüzde 83'ü ekonominin kötü yönetildiğini düşünürken ankete katılanların büyük bir kısmının ekonomik enkazı kaldırma görevini muhalefete devretmeye hazır olduğu görüldü.