Macaristan seçimleri üzerine AKP'de kaygı: 'Durumumuz daha beter olabilir'

Macaristan’da pazar günü yapılan genel seçimlerde ana muhalefetteki Tisza Partisi sandıktan açık ara birinci çıktı. Sandık sonuçlarına göre ülkenin yeni lideri Peter Magyar oldu.

Büyük yankı uyandıran sonuçlar üzerine AKP cephesinden de dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Sonuçlardan AKP için pay çıkaran bu değerlendirmelerden birine de AKP'nin eski MKYK üyelerinden Mücahit Birinci imza attı.

İktidara yakın TGRT Haber'in spikerlerinden Mehmet Aydın'ın seçimler üzerine sosyal medya platformu X'te yaptığı "Orban’ın seçimi üzerinden Türkiye’ye benzetme yapanlar… Hiçbir şey anlamamışsınız. Her ülke farklıdır. Siyasi dinamikler; Toplumsal yapılar ve seçim süreçleri kendine özgüdür" yorumuna yanıt veren Birinci, Aydın'a kesinlikle katılmadığını belirtip "Macaristan tabii ki ayrı bir ülke; ancak şablonlarımız çok benzer. Özellikle muhalif lider ile başbakanın serüveninde, bizim hikâyemizle örtüşen birçok nokta var" dedi.

Birinci, Türkiye'de siyasi ve ekonomik tabloya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Halk yenilik istiyor. Halk ekonomik çıkmazda (son 5 yıldır). Halk baskı altında hissediyor"

Halkın ilk sinyali belediye seçimlerinde verdiğini ve o günden bu yana fazla yol alınamadığını belirten Birinci, "İkinci sinyal 'kırmızı kart' olursa, durumumuz Macaristan’dan beter olabilir (Allah korusun)" dedi.