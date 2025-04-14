Maçtaki 'normal doğum' pankartını, Sağlık Bakanı Memişoğlu 'normal' buldu: 'Futbol maçına sadece erkekler mi geliyor arkadaşlar?'

Yayınlanma: 14.04.2025 - 11:03

Güncelleme: 14.04.2025 - 12:20

Sivassporlu futbolcuların Fenerbahçe maçı öncesi sahaya çıkarken “Doğal olan normal doğum” mesajına kadınların ve sağlık örgütlerinin tepkisinin sorulduğu Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Normaldir. Futbol maçına sadece erkekler mi geliyor arkadaşlar?" diye yanıt verdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çankaya Çayyolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nde düzenlenen aşı programı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SAĞLIK BAKANI "NORMAL" BULDU!

Sivassporlu futbolcuların Fenerbahçe maçı öncesi sahaya çıkarken taşıdıkları, "Doğal olan normal doğum" mesajına, hem kadınlardan hem de sağlık örgütlerinden gelen tepkilerin sorulması üzerine Bakan Memişoğlu, "Normaldir. Futbol maçına sadece erkekler mi geliyor arkadaşlar?" dedi.

O PANKARTA TEPKİ YAĞDI

Erkek futbolcuların yer aldığı maçlarda doğum yöntemlerine dair mesaj verilmesi hem kadınlardan hem de sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki gördü.

Kulüplerin, kadınların bedenine dair bir kampanyaya destek vermesi “akıl verme” ve “cinsiyetçi dayatma” olarak nitelendirildi.

Kadınlar, “normal doğum” ifadesine tepki göstererek doğum biçiminin bireysel, tıbbi ve sosyolojik koşullara göre belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu sosyal medyadan "Tamam, siz "normal" doğum yaparsınız o zaman" tepkisini gösterirken Kadın Koalisyonu ise kampanyayı, “Ayağının topuyla kadınların işine karışma! Sana mı soracağız!” diyerek protesto etti.