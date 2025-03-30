Mahir Polat’a anjiyo yapılıyor: 'Başka bir hastaneye sevk edilebilir'

Yayınlanma: 30.03.2025 - 12:38

Güncelleme: 30.03.2025 - 13:32

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne(İBB) yönelik ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat’ın sağlık sorunları güncelliğini koruyor.

Dün akşam tansiyon sorununa bağlı fenalaşan ve geceyi Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Yoğun Bakım Servisinde gözlem altına geçiren Polat’a anjiyo yapılması kararı verildi. Polat'ın hastaneye kaldırılmasından saatler sonra anjiyoya alındığı öğrenildi.

“BAŞKA HASTANEYE SEVK EDİLEBİLİR”

Son durumu gazetemize değerlendiren Polat’ın avukatı Erkam Erdem, “Dün bir süre beklenmesi kararı alınmıştı. Mahir Bey’in kendi doktorları da geldi. Anjiyo kararı alındı, anjiyo sonrası nasıl bir yol izleneceğine karar verilecek” dedi. Hastanenin tam teşekküllü olmadığını ve şu an için Polat’ın kardiyolojik alandaki rahatsızlıklarına yönelik tedavi uygulandığını belirten Av. Erdem, “Bu nedenle başta uyku apnesi olmak üzere yakın zamanda tüm sağlık sorunlarına ilişkin bir tedavi için başka bir hastaneye sevk edilebilir” ifadelerini kullandı.