Son Dakika... Hastaneye kaldırılan Mahir Polat’a ilişkin son durum: 'Yoğun bakımda müşahede altında'

Yayınlanma: 30.03.2025 - 01:23

Güncelleme: 30.03.2025 - 01:37

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne(İBB) yönelik ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat’ın sağlık sorunu yaşamsal risk yaratmaya devam ediyor. Polat’ın avukat ziyareti sonrası hücresine dönmesinin ardından bir süre sonra tansiyonunun yükselmesi nedeniyle fenalaştığı belirtildi.

Mehmet Akif Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilen Polat’a ilişkin son bilgileri Cumhuriyet’e aktaran Av. Erkan Erdem, “Hastanede ilk olarak anjiyo kararı verildi ancak eski tetkikler incelenince şimdilik bundan vazgeçildi. Bu gece kardiyoloji yoğun bakım servisinde müşahede altında kalacak” dedi.

"BU YANLIŞTAN BİR AN ÖNCE DÖNÜLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Gözaltı aşamasından itibaren yaşanabilecek sağlık sorunlarına ilişkin belgeleri sunduklarını ancak bir işlem yapılmadığını belirten Av. Erdem, sözlerine şöyle devam etti:

"Mahir Bey'in salıverilmesi bakımından -suçlamaların içeriğinden bağımsız olarak-hukuki zemin en başından itibaren mevcuttu. Keşke bir hafta içinde bu iki sağlık tehlikesini hiç yaşamasaydık da bu durum en baştan görülebilseydi. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesini bekliyoruz. Öte yandan toplumun her kesiminden Mahir Bey'e büyük bir destek var. Bu durum ona büyük moral oluyor. Kendisi bu konudaki minnettarlığını da kamuoyuyla paylaşmamı istedi"