Mahir Polat’ın avukatından kritik uyarı: 'Fenalaşırsa müdahale edecek kimse yok'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlarda tutuklanan Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumu riski ciddiyetini koruyor. Cumhuriyet'e konuşan Polat'ın avukatı, "Fenalaşırsa müdahale edecek kimse yok" dedi.

Mahir Polat’ın avukatından kritik uyarı: 'Fenalaşırsa müdahale edecek kimse yok'
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Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 28.03.2025 - 12:47

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat’ın sağlık sorunu yaşamsal risk yaratmaya devam ediyor. 

Yakın zamanda anjiyo olan ve vücudunda 6 stent bulunan Polat, önceki gün hipertansiyon rahatsızlığı nedeniyle fenalaştı.

İlk müdahalesinin tutuklu bulunduğu Marmara 9 No’lu Cezaevi’nde revirde yapılmasının ardından Silivri Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Polat, tedavisinin ardından yeniden cezaevindeki hücresine götürüldü. 

’KENDİSİ DE ENDİŞELİ’

Son durumu Polat’ın avukatı Erkam Erdem Cumhuriyet’e anlattı.

Polat’ın rahatsızlanması sonrası tutukluluk kararına yeni bir itirazda bulunduklarını anımsatan Av. Erdem, Polat’ın bir an önce tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesi ve sonrasında tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Hastane sevk talebinin bugün kabul edildiğini ve sevk beklediklerini belirten Av. ErdemPolat’ın da mevcut durumdan endişeli olduğunu aktardı.

Polat’ın 21 yaşından beri hipertansiyon rahatsızlığı olduğunun altını çizen Av. Erdem, sözlerine şöyle devam etti:

“Son görüşmemizde ‘Şu an tansiyon ya da kalp rahatsızlığı yaşarsam sesimi duyurabileceğim, hemen müdahale edilebilecek bir imkan yok’ dedi. Çok daha ağır sonuçları olmadan bu hatadan bir an önce dönülmesini istiyoruz.”


Etiketler: #Mahir Polat #Silivri Cezaevi #Ekrem İmamoğlu

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