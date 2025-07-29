Mahkeme heyeti HSK kararnamesiyle dağıtılmıştı: İmamoğlu’nun diploma iptaline karşı açtığı davaya bakacak yeni heyet belli oldu!

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 2025 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi'ni 20 Haziran’da duyurdu. Kararname kapsamında adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda ise 338 olmak üzere 4 bin 36 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi.

Yeni atamalar kapsamında, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul İdare Mahkemesi’nde lisans diplomasının iptaline karşı açtığı yürütmeyi durdurma davasına bakan mahkeme heyeti de dağıtılmıştı.

Davaya bakan İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin başkanı Recep Şendil, kararnameyle ‘İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği’ görevine, mahkeme üyelerinden Gün Yazıcı da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği'ne getirilmişti. Mahkemenin bir diğer üyesi Neslihan Türkcan Demir’in ise görev yeri değiştirilmemişti.

HSK’nin yayımladığı son ‘müstemir yetki kararnamesi’ kapsamında ise dağıtılan heyetten boşalan koltuğa yapılan yeni atamalar belli oldu. İmamoğlu’nun davasının görüldüğü 5. İdare Mahkemesi Başkanlığı’na daha önce Giresun İdare Mahkemesi Başkanı olarak görev yapan İlter Amil atanırken Yazıcı’dan boşalan 5.İdare Mahkemesi Üyeliği’ne ise Kocaeli İdare Mahkemesi Üyesi Sümer İncedal getirildi.

Yeni atamalar kapsamında, hakim ve savcılara, yeniden inceleme veya itiraz talebinde bulunmaları için 27 Temmuz’a kadar süre verildi. Yeniden incelemelerin sonucunda heyetin bir kez daha değişip değişmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu’nun avukatları, 6 Mayıs’ta İstanbul İdare Mahkemesi’ne yaptıkları başvuruyla İstanbul Üniversitesi’nin 18 Mart’ta İmamoğlu’nun diplomasını iptal etmeye yönelik kararını mahkemeye taşımıştı.

İmamoğlu’nun ‘yürütmeyi durdurma istemiyle’ açtığı davaya bakan İstanbul 5. İdare Mahkemesi, 20 Mayıs'ta verdiği ara kararla İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’ndan ve üniversite rektörlüğünden iptal kararı ve yatay geçiş mevzuatlarına ilişkin 23 adet dosyayı kendilerine iletmelerini istemişti. Mahkeme, aynı zamanda üniversiteden, eksik ya da mevzuata aykırı hususların hangi açıdan diplomanın iptal edilmesine gerekçe olarak gösterilen ‘yokluk ve açık hata hali oluşturduğu’ durumunun ayrıntılı olarak izah edilmesini de talep etmişti.

Mahkeme, belgelerin 13 Haziran’a kadar kendilerine iletilmesini talep ederken üniversite, istenen 23 belge için mahkemeye bir yazı göndererek kararda istenen bilgi ve belgelerin temini için 30 günlük ek süre talep etmişti.

İstanbul Üniversitesi, 13 Haziran'a yetiştiremeyip ek süre talep ettiği belgeleri 3 hafta sonra mahkemeye sunmuştu. Yaklaşık 500 sayfalık belgelerde, İşletme Fakültesi dekanının sağlık sorunları değil diploma iptaline yönelik süreç sebebiyle istifa ettiği de doğrulanmıştı.