Mahkemeden karar çıktı: Yandaş yazar İbrahim Karagül, Ekrem İmamoğlu'na tazminat ödeyecek
Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, sosyal medya paylaşımlarında ''kişilik haklarına saldırıda'' bulunduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 20 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.
Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Kandil'e para aktardığını'', "İBB kasasından rüşvet dağıttığını'' iddia etti.
Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, Bakırköy Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Karagül hakkında 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Bakırköy 16. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 27 Aralıkta görülen karar duruşmasına taraf avukatları katıldı.
MAHKEMEDEN 'MANEVİ TAZMİNAT' KARARI
Mahkeme heyeti, davayı kabul ederek, Karagül'ün Ekrem İmamoğlu'na 20 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Mahkeme tazminatın 31 Mart 2024 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verdi.
Kararda, Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #İbrahim karagül #tazminat
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