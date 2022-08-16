Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Şah'ı resmi törenle karşıladı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'ın makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.
Erdoğan ve Şah tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Şah, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'merhaba asker' diyerek selamladı.
16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şah, merdivenlerde Türkiye ve Malezya bayrakları önünde tokalaştı.
Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.
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