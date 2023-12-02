CHP'li belediyenin afişlerini söktüler... Kim bu gençler?

Yayınlanma: 02.12.2023 - 18:35

Güncelleme: 02.12.2023 - 18:35

İstanbul'da Küçükçekmece Belediyesi'nin hizmetlerinin yazılı olduğu afişler, kimliği belirsiz kişiler tarafından söküldü.

Kartaltepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen bu olayda kamu zararı gözetilmemesinin yanı sıra, Küçükçekmecelilerin hizmetlerden haberdar olma hakkı da ellerinden alındı.

İlçenin birçok noktasında gerçekleştirilen etkinlikler ve programlar hakkında bilgi vermek amacıyla asılan afişlerin sökülmesinin, Küçükçekmece halkının hizmetlerden haberdar olmasını önlemeye yönelik bir saldırı olduğu tahmin ediliyor.