Mansur Yavaş, Keçiören'de konuştu: "Saygı duymak zorundasınız"

Mansur Yavaş, AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un 19 yıl yönettiği Keçiören'de; "Demokrasiye saygınız varsa, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na saygı duymak zorundasınız" diye konuştu.

ANKA
Yayınlanma: 09.03.2024 - 21:30
Mansur Yavaş, Keçiören'de konuştu:
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ve CHP Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özarslan ile birlikte İncirli'de Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı.

İncirli'de açılışa katılan yurttaşlara seslenen Yavaş, özetle şunları söyledi:

BELEDİYE BAŞKANI BÖYLE OLMAZ

"Mesut başkanımı dinledim. İnşallah el ele vereceğiz. Çünkü en sevdiğim Keçiören Gökçek döneminde Gökçek'le kavgalıydı. Şimdi de maalesef Ankara Büyükşehir ile kavgalı. Ovacık'ta bir park yapıyoruz. Burayı sen yapamazsın diye geldi zabıtalarla çevirdi. Sonra mahkemelik olduk. Mahkemeyi kazandık da öyle yaptık. Ovacık metrosu yapıyoruz. Orada Ovacık'a vardığı yerde metronun ağzında bir arsaya ihtiyacınız var. Orada bakım istasyonu yapılacak, reddetti. Aktepe'de Başkanımın söylediği yerde otobüsler için bir yer vardı. Onu reddetti. Belediye başkanı böyle olmaz. Belediye başkanı şöyle olur, seçilinceye kadar rakibiz. Demokratik bir yarış yapılıyor. Ama seçildikten sonra halk nasıl irade gösteriyorsa herkes saygı duyacak. Dolayısıyla ondan sonra Ankara için, ilçesi için ne yapılması gerekiyorsa el ele verip hizmet yapılacak.

"SAYGI DUYMAK ZORUNDASIZ"

Ankara Büyükşehir halkı beni seçti. Ben de belediye meclisine dedim ki el ele tutuşalım. Beraber çalışalım. Belediye başkanlarının bir ikisi hariç hiçbirisi makam odamı görmedi. Ve mümkün olduğu kadar belediye meclisinde her türlü çalışmalarına engel oldu. Neden? Mansur Yavaş başarılı olmasın diye. Peki böyle yapınca ne oldu? Kendi ilçeleri, bizimle iş birliği yapmadığı için zarar gördü. Demokrasiye saygınız varsa, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na saygı duymak zorundasınız."

 


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