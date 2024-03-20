Mansur Yavaş: ‘Bütün banka hesaplarım herkesin incelemesine açık’

Yayınlanma: 20.03.2024 - 19:46

Güncelleme: 20.03.2024 - 19:49

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sincan ilçesi Yenikent'te halka seselendi.

“HESAPLARIM HERKESİN İNCELEMESİNE AÇIK”

Yavaş, seçime az bir süre kaldığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"5 yıldır bir zihniyet değişikliği oldu Ankara'da. Mal beyanımızı net bir şekilde açıklıyoruz. Ben 1999 yılında avukatlığı bıraktım, belediye başkanı oldum. O günden bugüne bütün banka hesaplarım herkesin incelemesine açık. İsteyen istediği gibi izlesin. Kaldı ki 4 dönemdir belediye başkan adayı oldum Ankara'da, en ufak bir açıklık bulsalardı üzerinde tepinmezler miydi? Bunu niye yapıyorum? Paranızı emanet ettiğiniz insanın ne yaptığını bilmeniz lazım. Bunun için açık ihaleler yapıyoruz. Hiçbir şeyimizi saklamıyoruz. Çünkü benim maaşım, personelimin maaşı yaptığımız bütün hizmetler sizin cebinizden çıkıyor. O zaman neye ne harcayacaksak bunun kararını hep birlikte almamız lazım. Ankara halkının ihtiyaçları için harcamamız lazım. 'Proje yapıyorum' diye milletin tertemiz parasını alıp kalkıp çöp projelere gömemeyiz.

"O KADAR DİNOZOR ALINCAYA KADAR OTOBÜS ALSAYDINIZ"

Acil ihtiyaç neyse, ilk önce Ankara halkını görmek zorundayız. 2010 yılında 2 bin 200 tane belediye otobüsü varmış. 2013'ten beri hiç almamışlar. Biz iş başına geldiğimiz zaman 1350 tane otobüs kalmış. 400 tane aldık, şimdi 50 tane daha alacağız. Her yıl 150, 200 tane alacağız. Ondan sonra da diyorlar ki, 'ulaşım sıkıntısı var.' Olur tabii. Bir dinozor parası bir otobüs yapıyordu. O kadar dinozor alıncaya kadar otobüs alsaydınız. Ankara'nın altyapısına 5 kuruş para harcamadılar 'görünmez' diye. Görüyorsunuz Polatlı'ya su götürüyoruz, maliyeti 2,5 milyon katrilyon. 1,5 milyon nüfus bundan yararlanacak. İnşallah 40, 50 yıl ne Yenikent'te ne Sincan'da artık su sıkıntısı olmayacak" dedi.

“25 YIL BEN Mİ İDARE ETTİM”

AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un 'Taşpınar'da kanalizasyon açıktan akıyor' iddiasına da yanıt veren Yavaş, "25 yıldır ben mi idare ettim? Veya siz kanalizasyonları yaptınız ben mi açtım onları? Ama başka şeylere para yatırmaktan vatandaşların ihtiyacını görmediler. Kırsal kalkınma desteklerinde bulunuyoruz. Şimdiye kadar 880 milyon lira destek verdik Ankara çiftçisine. Belediyecilik budur. Biz gelince sosyal yardımları kesecektik değil mi? Ama bakın bir AK Parti'li belediye meclis üyesi de aynısını söyledi. 'Bu geçtiğimiz 5 yılda ranta dayalı hiçbir şey bizim meclisimizden geçmedi' dedi. Çünkü biz 'birileri para kazansın zengin olsun' diye değil, 'Ankara halkını zengin edeceğiz' diye uğraşıyoruz. 'Projesi yok' diye iddia edecekler, gelmişler karşınıza 'ben Başkent Kart çıkartacağım, içine para yükleyeceğim' diye mucize bir şeymiş gibi anlatıyor. Bu kardeşiniz 3 yıldır yapıyor. Siz nerede yaşıyorsunuz? Yine 'kantin desteğinde bulunacağız' diyor. Keçiören'de kaç kişiye bulundun? Ben 50 bin kişiye destekte bulunuyorum" diye konuştu.