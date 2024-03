Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’a: ‘Banka hesabını göremedik’

Yayınlanma: 19.03.2024 - 15:59

Güncelleme: 19.03.2024 - 15:59

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Yenimahalle ilçesinde Yaşam Demeti Parkı'nın açılışına katıldı. Yavaş'a, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar eşlik etti.

Mansur Yavaş, konuşmasında, Ankara'da yaşayan her bir ferdin sağlığı için görev yaptıklarını belirterek, "Doğumdan ölüme kadar her şeyle ilgilenen kurumdur belediye. Asfalt yok, bunların hepsi çok çabuk unutulur. Önemli olan insanların yaşadığı yerler yapmak, insanların hayrına, onların kullanacağı şeyler yapmak. Her gittiğim yerde en güzel örneğini mutlaka söylüyorum. Ankara'nın giriş çıkışına yapılan bu kapılarda ne estetik var, ne bir şey var, ne de ihtiyaç var. Bugünkü maliyeti 350, 400 milyon lira. Ne oldu? 'Ben eser yaptım' deyip, onu oraya bırakıp gittiler. Taşları düşüyor, trafik kazası oluyor, bir sürü iş. Onun yerine Ankara'daki 250 köyde kanalizasyon yok, onları yapsaydın. Ankara'da 100'den fazla köyde su yok, onları yapsaydın. Şimdi en ufak bir sel baskınında, altyapıya para ayırmadıkları için ufak bir sel başlıyor, başlıyorlar tweet atmaya. Peki siz ne diyordunuz? Yıllardır suyu 1,6 dolara, 50 liranın üstünde sattınız. Bu paraları aktardınız belediyeye, ondan sonra da 'Çılgın proje yapıyorum' diye çöp projelere para ayırdınız. Bizim de vatandaşın tertemiz alın terini boşa götürecek beş kuruşumuz yok. Nereye, neye ihtiyaç varsa oraya harcadık" diye konuştu.

“BANKA HESABINI GÖREMEDİK”

AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok'un geçen hafta açıkladığı mal varlığı beyanı ile ilgili konuşan Yavaş, "Kamu yöneticileri şeffaf olmalıdır. Kendisinin ve belediyenin yaptığı bütün harcamaları açıklamalıdır. Biz ilk defa Türkiye'de 2019'da aldığımız rakamlar nedir, 2023'ten sonraki rakamlar nedir açıkladık. Rahatsız oldular. Mal beyanını açıkladılar mı, açıklamadılar mı belli değil. Bunun yorumunu size bırakıyorum. O kadar Emlak Vergisi'ni ödemek için herhalde bir bankada hesabı olması lazım değil mi? Evet. Göremedik maalesef" dedi.

“PARA SİZİN, TESİS SİZİN”

Yaşam Demeti Parkı'nı açtıklarını söyleyen Yavaş, "Burayı, 'Halk ne istiyorsa, burada ne eksik varsa ona göre yapacağız' dedik ve bu projeyi gerçekleştirdik. Burada 285 metrekare kreş yaptık. Ankara'da sayı 24 oldu. Kısa sürede 6 tane daha açacağız. Peki eski dönemde kaç kreşi vardı belediyenin? Sıfır. Bir de geliyor belediye başkanları, 'Kaç kreş yaptın' diye soruyor. Hiç olmazsa eskiye bak, ona göre sor değil mi? 250 metrekare Belpa kafe, 250 metrekare emekliler lokali, 115 metrekare kütüphane olmak, 110 metrekare fitness alanı, 1 basketbol sahası, 1 adet tenis kortu, 1 adet gençlik merkezi ki sayısı 23 oldu, 2 adet çocuk oyun alanı, masa tenis alanı, 500 adet ağaç, 9 bin 500 metrekare çim alandan oluşan 'Yaşam Demeti' adını verdiğimiz Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesis Alanı, 9 milyon lira yapı maliyeti ve 8 milyon 500 bin lira park maliyetiyle toplam 17 milyon 500 bin lira maliyetle sizlerin hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Para sizin, tesis sizin" ifadelerini kullandı.