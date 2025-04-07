Mansur Yavaş'a desteğini açıklamıştı: Bağımsız Milletvekili Yüksel Arslan'ın parti kararı belli oldu

Partisinden istifa eden bağımsız milletvekili Yüksel Arslan'ın, İYİ Parti'ye geri döneceği öğrenildi. Arslan'a çarşamba günü yapılacak grup toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun rozet takması bekleniyor.

Mansur Yavaş'a desteğini açıklamıştı: Bağımsız Milletvekili Yüksel Arslan'ın parti kararı belli oldu
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ANKA
Yayınlanma: 07.04.2025 - 18:18

İYİ Parti Ankara Milletvekili iken, yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı desteklediğini açıklayarak, partisinden 21 Aralık 2023'te istifa eden Yüksel Arslan'ın, İYİ Parti'ye geri döneceği öğrenildi.

Arslan'a, çarşamba günü yapılacak grup toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun rozet takması bekleniyor.


Etiketler: #Yüksel Arslan #Mansur Yavaş #Müsavat Dervişoğlu

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