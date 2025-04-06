Mansur Yavaş'tan Ankaralılara çağrı: Saat 16.00'yı işaret etti!

Yayınlanma: 06.04.2025 - 15:30

Güncelleme: 06.04.2025 - 15:31

CHP'nin "kayyum ihtimaline" karşı düzenleme kararı aldığı olağanüstü kurultay bugün gerçekleşiyor. Özgür Özel kurultayda tek aday oldu.

Ümit Uysal, adaylıktan çekildi, Berhan Şimşek ise adaylık için gerekli şartları sağlayamadı.

ÖZEL YENİDEN GENEL BAŞKAN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı konuşmada, "Türkiye'yi seçimden korkan, rakibinden korkan, milletten korkan bir cunta yönetmektedir. Zaman demokratik yollarla o cuntayı dağıtmanın zamanıdır" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel bin 171 delegenin oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi.

MİTİNG SAAT 16.00'DA

CHP, kurultay sonrası saat 16.00'da da Ankara Yenimahalle'de bir miting düzenleyecek.

Miting için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan da bir çağrı geldi.

Yavaş, X'ten yaptığı paylaşımla Ankaralılara çağrı yaptı.

Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"CHP Kurultayı, demokrasinin içselleştirildiği bir siyasi kültürün simgesidir. Bu büyük geleneği yaşatan partimizi kutluyor, yeniden Genel Başkan seçilen Sayın Özgür Özel'e başarılar diliyorum. Umudumuz; ortak akılla, daha güçlü bir Türkiye’dir. Tüm Ankaralıları saat 16.00’da Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapacağımız mitinge davet ediyoruz."