Mansur Yavaş’tan Çayırhan’daki madencilere sıcak destek: Soba ve yakacak gönderdi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nda özelleştirmeye karşı başlatılan madenci eylemine çadır, gıda, mobil tuvalet ve mobil internet aracı gönderen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son olarak varillerde odun yakarak ısınan maden işçilerine çelik soba ve yakacak gönderdi.

Mansur Yavaş’tan Çayırhan’daki madencilere sıcak destek: Soba ve yakacak gönderdi
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ANKA
Yayınlanma: 26.11.2024 - 16:45

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nda özelleştirmeye karşı başlatılan madenci eylemi 7’inci gününde devam ediyor.

Soğuk hava ile mücadele eden eylemcilere daha önce çadır, gıda, mobil tuvalet ve mobil internet aracı gönderen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son olarak da çelik soba ve yakacak desteğinde bulundu.

Direnen madenciler Yavaş’a teşekkürlerini iletti.


Etiketler: #Mansur Yavaş #Çayırhan #soba #madenci

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