Mansur Yavaş'tan, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek: 'Ben de katılacağım'

Yayınlanma: 18.11.2024 - 17:32

Güncelleme: 18.11.2024 - 17:33

CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu için hapis ve siyasi yasak talep edilen davanın duruşmasının 22 Kasım Cuma günü Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacağını bildirdi.

YAVAŞ'TAN DESTEK AÇIKLAMASI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması geldi.

Yavaş X hesabından, "7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hapis ve siyasi yasak istemiyle açılan haksız, hukuksuz davanın 22 Kasım'daki duruşmasına ben de katılacağım. Bu dava, sadece Sn. Kılıçdaroğlu'nun davası değil, hepimizin davasıdır. Adalet tecelli edene kadar Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağız" paylaşımını yaptı.