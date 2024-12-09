CHP'den iktidara tarım kısıtlaması tepkisi: 'İktidar çiftçinin önünü kesiyor!'

Yayınlanma: 09.12.2024 - 13:27

Güncelleme: 09.12.2024 - 13:27

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanlığı kararıyla mısır üretim alanları için getirilen sınırlamayı değerlendirdi. Gürer, “İktidar, çiftçinin ürününü değerinde satmasının önünü kesip yem sanayicilerinin yolunu açtı” diyerek hükümetin politikalarını eleştirdi. Gürer, ayrıca mısır üretimi ve tarım sektöründeki gelişmeleri detaylı bir şekilde açıkladı.

'İKTİDAR ÇİFTÇİYE ENGEL OLUYOR'

Gürer, yaptığı açıklamada, 2024 yılı TÜİK Bitkisel Üretim Tahmin verilerine göre mısır üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 5,6 azalarak yaklaşık 8,5 milyon ton olacağını belirtti. Geçtiğimiz yıl mısır üretimi 9 milyon ton seviyelerine ulaşmış ve bu, mısır fiyatlarının artış hızını yavaşlatmıştı. Ancak, iktidarın çiftçinin ürününü değerinde satmasının önüne geçerek yem sanayicilerinin lehine düzenlemeler yapmaya devam ettiğini söyledi. Gürer, “İktidar, çiftçinin ürününü değerinde satmasına engel olup, yem sanayicilerinin önünü açtı” ifadelerini kullandı.

MISIR İTHALATINDA YENİ DÜZENLEME VE İKTİDARIN MÜDAHALESİ

Cumhurbaşkanlığı kararıyla mısır ithalatındaki gümrük vergisinin yüzde 135'ten yüzde 5'e düşürülmesinin çiftçiler üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulayan Gürer, sözlerine şöyle devam etti:

“İktidar, çiftçiyi yok sayarak yem sanayicilerinin önünü açtı. Gümrük vergisinin düşürülmesi, mısır ithalatını daha da teşvik etti ve bu karar, çiftçinin üretim değerini düşürdü. Bu durumu kabul etmek mümkün değil.”

Gürer, ayrıca sanayicilerin yem fiyatlarında yaşanan artışa iktidarın göz yummasını da eleştirdi. Mısır ithalatındaki bu değişiklikle, dışarıdan gelen mısırın ucuzlamasına rağmen, yerli üreticinin zarara uğradığını belirtti.

SULAMA SUYU VE SU YÖNETİMİ SORUNLARI

Su sorunu ve yeraltı su kaynaklarının hızla tükenmesi konusunda da açıklamalarda bulunan Gürer, tarımsal sulama için yeterli suyun kalmadığını ifade etti. Özellikle mısır gibi su tüketimi yüksek olan ürünlerin üretiminin sürdürülemez hale geldiğine dikkat çekti:

“Yeraltı suları, kuraklık ve yanlış kullanım nedeniyle her yıl daha derine iniyor. Yüzeye yakın su kaynakları artık neredeyse yok gibi. Bu sorun, tarıma ciddi şekilde yansıyor ve önlem alınmazsa daha da büyüyecek.”

Gürer, hükümetin bu konuda yetersiz önlemler aldığını belirterek, su fakirliği konusunda bilim insanlarının uyarılarına kulak verilmesi gerektiğini ifade etti. Gürer, çözüm olarak şunları söyledi:

“Yüzey suları boşa akıtılmamalı, Akdeniz ve Karadeniz’e akan suların Orta Anadolu’ya yönlendirilmesi için projeler üretilmeli. Ayrıca, her tarım bölgesine yeraltı barajları ve göletler inşa edilmeli. Yağmur ve atık sular doğru şekilde yönetilmeli.”

İTHALATIN EKONOMİK YÜKÜ VE TARIMDA DIŞA BAĞIMLILIK

Gürer, 2023 yılında 1 milyon 888 bin ton tohumluk ve normal mısır ithalatı yapıldığını, bunun karşılığında 519 milyon 573 bin dolar ödendiğini söyledi. 2024 yılının ilk 10 ayında ise bu ithalat miktarının arttığını belirterek şu şekilde konuştu:

“2024 yılının ilk 10 ayında 2 milyon 966 bin ton mısır ithalatı yapıldı ve karşılığında 674 milyon 366 bin dolar ödendi. Bu, ülkemizin tarımda dışa bağımlılığını arttıran bir durumdur. İktidarın izlediği politikalar, yerli üretimi değil, ithalatı teşvik ediyor ve bu durum uzun vadede ekonomik yükü artıracak.”

Gürer, hükümetin mısır üretimi ve su yönetimi konularındaki tutumunun, hem çiftçiler hem de genel olarak tarım sektörü için büyük sorunlar yaratacağını söyledi. Gürer, iktidara çağrıda bulunarak, yerli üretimi teşvik eden politikaların uygulanması gerektiğini ve su kaynaklarının doğru bir şekilde yönetilmesi gerektiğini vurguladı.