Mardin'in Artuklu Belediye Başkanlığına AKP'nin adayı Mehmet Tatlıdede seçildi

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 13:32

Mardin'in AKP'li Artuklu Belediyesi Başkanı Abdülkadir Tutaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Artuklu Belediye Meclisi, yeni belediye başkanını seçmek için toplandı.

AKP Grubu'nun adayı olarak gösterilen Mehmet Tatlıdede 21 oyla Artuklu Belediye Başkanı seçildi. HDP'nin adayı Medine Aksoy ise 10 oy aldı.

AKP Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, seçimin ardından belediye hizmet binası önünde yaptığı açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyipo Erdoğan'ın uygun görmesiyle belirledikleri adayları Tatlıdede'nin yapılan oylamada tüm AKP'lilerin ve bağımsız üyenin desteğiyle 21 oyla belediye başkanı seçildiğini kaydetti.

Kılıç, şöyle konuştu:

"AK Parti ailesi olarak birliğimizi, beraberliğimizi yapılan oylamada gösterdik. Son birkaç gün içerisinde çeşitli spekülasyonlar vardı. Bugün gördük ki biz Mardin'de biriz, beraberiz. Hiçbir fitne ve fesada mahal vermeden belirlenen adaya hep birlikte sahip çıktık. Bundan sonraki süreçte belediye başkanımızın Allah'ın izniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin merkezden kırsala tüm Artuklu'da hizmetini adil bir şekilde götüreceğine inanıyoruz. Bu vesile ile önceki dönem belediye başkanımıza teşekkür ediyor, yeni seçilen belediye başkanımıza da 'hayırlı olsun' diyoruz."

Hakkında çeşitli yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları bulunan Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, 26 Temmuz'da "sağlık sorunları" nedeniyle görevinden ayrıldığını duyurmuştu. AK Parti'li Tutaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yürütmekte olduğum Mardin Artuklu Belediye Başkanlığı görevimden sağlık sorunlarım nedeniyle affımı istemiş bulunmaktayım. Bundan sonraki siyasi hayatıma partimin bir neferi olarak devam edeceğimin bilinmesini isterim. Hepinize selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.