Market depolarına baskın: Stoklanmış 10 ton sıvı yağ tespit edildi
Diyarbakır’da zabıta ekipleri, marketlerin depolarına yaptıkları baskında stoklanmış yaklaşık 10 ton sıvı yağ ile karşılaştı.
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde zabıta ekipleri, ilçe genelinde bulunan market ve toptan gıda satışı yapan işyerlerine yönelik denetim yaptı.
Ekipler, raflarında yağ bulunmayan bir marketin deposunda 10 ton stoklanmış sıvı yağ buldu. Zincir marketlerin depolarında bulunan 10 ton stoklanmış yağ ile ilgili tutanaklar Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, iş yerleri hakkında yasal işlem başlatıldı.
"YAĞ BULAMAYAN VATANDAŞ BİLDİRSİN"
Yağ fiyatlarına fahiş fiyat uygulayarak, stokçuluk yapılmasına asla izin verilmeyeceğini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, özellikle zincir marketler olmak üzere toptan gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerin artırıldığını söyledi.
Başkan Beşikci, "Zabıta ekiplerimiz zincir marketlerin depolarına yönelik yapmış oldukları baskınlarda yaklaşık 10 ton sıvı yağ ile karşılaşmışlardır. Bu iş yerleri hakkında Türk Ceza Kanunu 240. maddesi kapsamında mal satımından kaçındıkları için gerekli tutanaklar ve ilgili görseller Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir. İlçemiz genelinde raflarında yağ bulunmayan marketleri gören vatandaşlarımızın şikayet hattımız ile konuyu anında ekiplerimize bildirmeleri istiyoruz. Ekiplerimiz konuyla ilgili 24 saat esaslı gerekli çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedirler’’ dedi.
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