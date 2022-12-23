MEB, 6 Şubat’tan itibaren okul öncesindeki tüm öğrencilere ücretsiz yemek verileceğini duyurdu

23 Aralık 2022 Cuma, 19:56

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün yaptığı açıklama ile 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz yemek verileceğini duyurdu.

Uygulamadan, taşımalı eğitimden yararlanan öğrenciler ve pansiyonu bulunan okullardaki tüm öğrenciler de yararlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın daha öncesinde olmayan bir sistemi daha devreye alarak taşımalı eğitimdeki tüm öğrencilere ücretsiz yemek verildiğini anlatan Özer, bu sayının 1,8 milyon öğrenciye çıkarıldığını söyledi.

Okul öncesi eğitimdeki tüm çocuklara ücretsiz yemek vereceklerini belirten Özer, şunları kaydetti:

“TÜRKİYE'DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDEKİ TÜM OKULLARIMIZA ÜCRETSİZ OLARAK YEMEK VERECEĞİZ”

Hazırlıklarını yapıyoruz. Allah'tan bir şey olmazsa 2023 yılının sonuna kadar demiştik kademeli ama 2023 yılının sonunu beklemeyeceğiz. İkinci dönem yani 6 Şubat'ta eğitim öğretim başladığı zaman Türkiye'de okul öncesi eğitimdeki tüm okullarımızda ücretsiz olarak yemek vereceğiz. Yine bu kapsamda taşımalı eğitimle öğrencilerin gittiği okulda taşımalı eğitimden yararlanmayan öğrencilerin de yemek yemesini sağlıyoruz. Bir ilave daha yapacağız. Pansiyonlu okullarda sadece pansiyonlu öğrenciler ücretsiz olarak öğle yemeği yiyordu. O okulda pansiyon varsa tüm öğrencilere ücretsiz olarak yemek vereceğiz. Dolayısıyla bu adımlarla 1.8 milyonu, 5 milyonun üzerine çıkaracağız. Bir ay içerisinde. Başka sürprizlerimiz olacak inşallah.

KILIÇDAROĞLU 26 KASIM’DA VİDEO YAYINLAMIŞ TALİMAT VERMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte 26 Kasım’da yaptığı açıklamada “Evlatlarımızın bir kısmı yarı aç yarı tok yatağa giriyor. Çocuklarımızın bir kısmı beslenme saatinde arkadaşlarından saklanıyor. Bir şey yapmak zorundayız… Selvi Hanım ve ben düşündük, taşındık. Belediyelerimize bu konuda lütfen destek verin… Çocuklarımızın kaybedeceği bir günü bile yok. O yüzden biz başlıyoruz” dedi. Selvi Kılıçdaroğlu ise “Yoksulluk çok karmaşık bir konu olabilir. Ama bir çocuğun beslenmesi bu kadar karmaşık bir konu olmamalı” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte evinin mutfağından çektiği söz konusu videoyu Twitter’dan 26 Kasım’da yayınlamıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, “Bir insan neden yoksul evlatlarımızın beslenme çantasını reddeder, inanın aklım almıyor! Yapacak bir şey yok, acı ve ıstıraplarının üstesinden gelme mücadelesine kendi başımıza devam edeceğiz” açıklamasıyla yayınladığı videoda şunları söyledi:

“EKONOMİK TERÖRDÜR BU”

Sevgili halkım, evimize hoş geldiniz. Selvi Hanım ve ben evimizin mutfağından önemli bir konuda sizlerle konuşmak istedik. Ekonomi hepimizi vurdu. Çok yoksullaştık, buna artık yoksullaşma denmez. Bir ekonomik şiddet ile karşı karşıyayız. Bunun adı olsa olsa zulüm olur. Tüm ülke işlemediğimiz bir suçun cezasını çekiyor gibiyiz. Ekonomik terördür bu. Ancak bu yoksulluk; terörün en kötüsü, çocuk yoksulluğu. Bambaşka bir seviye. Evlatlarımızın bir kısmı yarı aç yarı tok yatağa giriyor.

“BAKIN BU YOKSULLUĞUN ZITTI ZENGİNLİK DEĞİL; BU YOKSULLUĞUN ZITTI ADALET”

Öğretmenler ile konuşuyorum, bazı çocuklarımızın okula götürdüğü beslenme çantalarında kuru ekmek ve su var. Vallahi bu var. Su ve ekmek… Bu ülkede çocuklarımızın bir kısmı beslenme saatinde arkadaşlarından saklanıyor. Baygınlık geçiriyor. Anne ve babaları veresiye yazdırıp çocuklarına peynir ve ekmek alıyor. Bir şey yapmak zorundayız, bakın bu yoksulluğun zıttı zenginlik değil; bu yoksulluğun zıttı adalet. Bu çocuklara verilmeyen o adalet.





Yol arkadaşlarıma söyledim, Meclis’te bu konuda bir destek isteyelim, çocuklarımıza beslenme saatinde, örneğin; ücretsiz yemek verilmesine yönelik bir önerge verelim dedik ve arkadaşlarım verdiler. Peki ne oldu? AK Parti ve MHP oyları ile bu önergemiz reddedildi.

“EN YOKSUL VE EN SAVUNMASIZ ÇOCUKLARIMIZA KARŞI EL KALDIRDILAR”

Allah aşkına aç çocuk nasıl bir siyaset kavgası olabilir, aklım almıyor. Reddetmek için ellerini kaldırdılar, bu milleti ne hale getirdiler. En yoksul ve en savunmasız çocuklarımıza karşı el kaldırdılar. Selvi Hanım ve ben haftalardır bu konuyu konuşuyoruz. Çok ama çok etkilendik bu konudan.

SELVİ KILIÇDAROĞLU: İÇİMİZ ACIYOR BU YAŞANANLAR KARŞISINDA

Selvi Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi:

Evet gerçekten de bu konuyu hem evde konuşuyoruz hem de sokakta her gittiğimiz yerde karşılaşıyoruz bu durumla. İnsanlar şikayetçi, çocuklar şikayetçi. Annelerin ve babaların çocuklarımızın beslenme çantasına bir şey koyacak paraları yok. Gerçekten de öyle ama başka türlü aç gözlülüğe gani gani para var. Biz de evlat sahibiyiz, gerçekten de utanıyoruz. Utanmakla kalmıyoruz, üzülüyoruz. İçimiz acıyor bu yaşananlar karşısında. Türkiye’de yoksulluk çok karmaşık bir konu olabilir ama bir çocuğun beslenmesi için bu kadar karmaşık bir konu olmamalı.

“BELEDİYELERİMİZE BU KONUDA LÜTFEN DESTEK VERİN”

Kemal Kılıçdaroğlu ise konuşmasına şu sözlerle devam edip tamamladı:

İktidara gelir gelmez bu ülkeniz güzel evlatlarına, tüm çocuklarımıza okullarımızda bir öğün ücretsiz yemek uygulamasını hemen hayata geçireceğiz. Ancak şu an durum acil. Bekleyecek bir günümüz bile yok. Selvi Hanım ve ben düşündük, taşındık. Hemen bir çözüme ihtiyacımız var dedik. Beylikdüzü, İzmit, Çankaya, Safranbolu gibi belediyelerimiz çocuklarımıza bir öğün sağlıklı ve yeterli yemek verecek uygulamayı hayata geçirdiler. İhtiyaç sahibi çocuklarımız arkadaşlarından geri kalmayacak bir biçimde beslenme çantalarına ulaşıyorlar, onlara teşekkür ediyorum. Kurumlara, iş insanlarına herkese çağrımdır. Belediyelerimize bu konuda lütfen destek verin.





Sevgili halkımız, paylaşamadığımız bir şey aslında gerçekten bizim olmayacak, ne diyor Barış Manço? ‘Yıllardır sürüp giden bir pay alma çabası, topu topu bir dilim kuru ekmek kavgası. Bazen durur bakarım bu ibret tablosuna. Kimi tatlı peşinde kimininse tuzu yok.’ Gelin hep birlikte yardım edelim bu yavrularımıza. İktidara gelmemize şunun şurasında altı yedi aylık bir zaman kaldı. Ancak çocuklarımızın kaybedeceği bir günü bile yok. O yüzden biz başlıyoruz. İyi akşamlar.

KILIÇDAROĞLU ‘ÖDEMEYİN’ DEMİŞ, İKTİDARDAN JET ADIM GELMİŞTİ



Kılıçdaroğlu'nun, Ağustos ayında yaptığı videolu açıklamada varlık şirketlerine devredilen borçları ödememe çağrısı yapması ardından iktidardan jet hamleler gelmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gece yarısı icralık borçların silineceğini açıklarken yandaş Sabah gazetesi de gece yarısı gelen açıklama üzerine manşetini değiştirdi.

Kılıçdaroğlu, dün saat 17:00’de Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, “Sevgili halkım, bu borçlar nedeniyle avukatlar tarafından aranacaksınız. Size, ailenize zarflar gönderecekler. Tehdit edecekler. Bunlar tefecidir, mafyadır. Bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşınıza ve ekmeğinize göz koyanlardır. Sakın, sakın ödemeyin. Seçimden sonra onlarla ben konuşacağım, ben. Ödemeyin” demişti.