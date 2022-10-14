Ağrı’da A101 işçilerine zorunlu fare nöbeti
A101'in Ağrı'daki bir şubesinde depoyu fareler bastı ve bütün ürünler dışarı çıkarıldı. Mağazanın sorumlusu ve müdür yardımcısı, tüm gece ürünlerin başında nöbet tutmaya zorlandı. Ertesi günde işçiler satışa sokakta devam etmek zorunda bırakıldı.
Mağaza Market-Sen’in yayınladığı açıklamaya göre A101’in Ağrı’daki bir şubesinde depoyu farelerin bastığı ve çok sayıda ürünlerin dışarı çıkartıldığı ifade edildi.
Olay sonrası mağazanın sorumlusu ve müdür yardımcısı, tüm gece ürünlerin başında nöbet tutmaya zorlandı.
Tüm ürünler dışarı çıkarılınca ertesi gün işçiler satışa sokakta devam etmek zorunda bırakıldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan sendika, “Geceden sabaha kadar o ürünlerin başında bekleyen işçiler, A101 patronlarının kölesi midir? A101 işçileri, patronların kârına ortak mı ki ürünlerinin de bekçiliğini yapıyor?” diye sordu.
Video Haberler
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Öğrencilere dağıttılar: 'Seks için zile bas'
- AKP'li Alpay'ın dava adamlığı!
- AKP ve MHP'lilerden 'hatıra' fotoğrafı
- Enginyurt'tan 'Sedat Peker' açıklaması
- Haberi alan eczanelere koştu: Stoklar tükendi
- Beyaz Saray Kılıçdaroğlu’nu izliyor
- Ehliyet yenileme için son günler...
- Nisa Mihriban bebekten kahreden haber
- Ersan Şen o sözlere açıklık getirdi
- MHP'li Yıldız'ın 'Sansür Yasası' paylaşımına tepki