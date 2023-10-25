TBMM Başkanvekili Karaca’dan ‘Can Atalay’ mesajı: ‘Parlamentoya dönmelidir’
TBMM Başkanvekili ve CHP milletvekili Gülizar Biçer Karaca, sosyal medya hesabı üzerinden tutuklu milletvekili Can Atalay’a yönelik bir mesaj paylaştı.
Anayasa Mahkemesi, Gezi Davası dolayısıyla tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay milletvekili Can Atalay için hak ihlali kararı verdi.
Söz konusu karar için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.
Karaca’nın söz konusu paylaşımı şu şekilde:
“Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın amir hükümlerine rağmen tutsak edildiği için milletvekili görevini yerine getirmesi engellenen Can Atalay hakkında “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiğine dair oyçokluğu ile karar verdi.
Bu kararın en kısa sürede yürütülmesi ve Can Atalay’ın derhal tahliye edilerek Hataylı yurttaşların temsili için parlamentoya dönmesi gerekmektedir.”
Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın amir hükümlerine rağmen tutsak edildiği için milletvekili görevini yerine getirmesi engellenen Can Atalay hakkında “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiğine dair oyçokluğu ile karar verdi.— Gülizar Biçer Karaca (@GulizarBicer) October 25, 2023
Bu kararın en kısa… https://t.co/OUjmGUS3OR
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