Meclis başkanvekili gözaltına alındı: Mesut Kösedağ ve CHP'li isimlerden Kurtuluş'a destek

Yayınlanma: 09.03.2025 - 09:54

Güncelleme: 09.03.2025 - 09:55

Kadıköy Belediyesi Meclis 1’inci Başkan Vekili Ahmet Kurtuluş, AKP’li üye Elif Lale Bilgili’ye sözleri nedeniyle gözaltına alındı.

Kadıköy Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 75 yaşındaki Kurtuluş’a Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, İlçe Başkanı Ali Narin, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Mert Arslan ve Meclis Üyeleri gece yarısı destek verdi.

NE OLMUŞTU?

Kadıköy Belediye Meclisi mart ayı toplantılarının üçüncü oturumunda, CHP'li Meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarının ardından söz alan AKP Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili'nin konuşmasına devam ederken araya giren Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, her konuşmacının konuşma süresinin beş dakika olduğunu söylemişti.

Daha sonra konuşmasına devam eden Bilgili'ye süresinin dolduğunu söyleyen Kurtuluş, mikrofonunu kapatmıştı.

AKPli meclis üyesi Bilgili'nin bu duruma tepki göstermesi üzerine Kurtuluş, teknik ekipten canlı yayının kesilmesini istemişti.

Talep üzerine yaşanan tartışmanın ardından Kurtuluş, "Bu şekil yok ya. Bu olmaz böyle. Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına. En son bu noktaya geldik" ifadelerini kullanmıştı.

Bilgili ise bu sözlere tepki göstererek, salondan ayrılmıştı.