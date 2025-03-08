CHP'li Kadıköy Belediye Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş'a soruşturma

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Kadıköy Belediye Meclisi Başkanı Ahmet Kurtuluş hakkında soruşturma başlatıldı. Kurtuluş hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

CHP'li Kadıköy Belediye Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş'a soruşturma
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.03.2025 - 22:08

CHP’li Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş, Belediye Meclis toplantısında AKP’li Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili ile tartışma yaşamıştı.

Tartışmanın gündem olmasının ardından Kurtuluş hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmada, CHP’li Ahmet Kurtuluş hakkında “Görevi Kötüye Kullanma”, “İfade Özgürlüğünün Engellenmesi” ve “Kamu Görevine İlişkin Hakların Engellenmesi” suçlamaları yöneltildiği öğrenildi.

B Yüzü'nün aktardığına göre, Kurtuluş hakkında gözaltı kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında, AKP Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili'ye yönelik ifadeleri nedeniyle parti içi disiplin süreci başlatıldığını bildirmişti.

 


Etiketler: #kadıköy #Meclis #meclis başkanı

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