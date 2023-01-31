Meclis Genel Kurulu'nda toplantı yeter sayısı bulunamadı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için yarın toplanmak üzere kapandı.
Meclis Genel Kurulu, sözleşmeli araştırma görevlilerinin kadroya alınması ve 'Milli İstihbarat Akademisi' kurulmasını da içeren 'Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarla Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesi için Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.
Genel Kurul’da gündem dışı konuşmaların ardından partilerin grup önerilerine geçildi. İlk olarak İYİ Parti'nin 'çıraklık ve staj sürelerine borçlanma hakkı tanınması' konusundaki grup önerisi görüşüldü.
Öneri, oylamaya sunulmadan önce HDP grubunun talebi üzerine yapılan yoklama sonucu toplantı yeter sayısının bulunmadığı belirtildi. Genel Kurul, yarın toplanmak üzere kapandı.
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