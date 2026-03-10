Meclis'te kapalı 'savaş' oturumu: Hakan Fidan ve Yaşar Güler konuşacak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından yaşanan gelişmelere ilişkin TBMM Genel Kurulu’nda bilgilendirme yapacağı oturum başladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, oturumun açılış konuşmasını yaptı.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

"Bugün yaşanan gelişmeler geçici bir kriz olarak asla değerlendirilemez. Uluslararası sistem ağır bir çözülme sürecine girmiştir. Böylesi zamanlarda en ağır bedel her zaman olduğu gibi siviller tarafından ödenmektedir. Mevcut tablo parçalar halinde değil bütünlük içerisinde değerlendirilmelidir. Böyle dönemlerde konuşmak vicdani bir sorumluluktur.

Sıradan bir askeri operasyon güvenlik tedbirlerini izah edilemeyecek ölçüde aşmıştır. Suskunluk zulmün sığınağıdır. Türkiye Cumhuriyeti böyle zamanlarda susamaz Gazi Meclisimiz böyle zamanlarda susamaz.

Ateşin büyümesi onu uzaktan izleyenleri de içine çeker. Saldırıların derhal durdurulması bugün herkes için bir zorunluluktur. Türkiye’nin ortaya koyduğu diplomasi trafiğini bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor".

"NİYET BARIŞ DEĞİL YIKIM"

Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti:

"Diplomasi yürürlükteyken saldırının gerçekleşmesi niyetin barış değil yıkım olduğunun açık bir göstergesidir.

Siyasi tutarsızlığın ötesinde ciddi bir ahlaki sıkıntının olduğunun da altını çizmek isterim. Ofis ortamında dini çağrışımlı dualar eşliğinde savaş siyasetine destek verilmesi aklı ve hukuku geri plana iten çok tehlikeli bir istikameti göstermektedir.

Bölgesel istikrarı savurunuz. Saldırıların biran önce sona ermesini temenni ediyoruz. Çatışmaların gölgesinde endişeyle yaşan tüm halklara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

KAPALI OTURUM KARARI

Kurtulmuş'un sözlerinin ardından oturumun AKP grubunun talebiyle kapalı yapılması istendi. Oylamayla kabul edilen karar doğrultusunda görevliler dışındakiler salondan çıkartıldı.

Bu sırada, EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca oturduğu sıradan söz talep etti. Karaca daha sonra Başkanlık Divanı'nın bulunduğu yere giderek TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü. Karaca, kapalı oturumda kendi partilerine de söz verilmesini talep etti.

GENEL KURUL'A BİTİŞİK ODALAR BOŞALTILDI

Öte yandan, oturumun kapalı devam etmesi kararının ardından, Basın Koridoru'ndaki Genel Kurul'a bitişik odalar, boşaltılarak kilitlendi. Ayrıca Genel Kurul'un etrafındaki koridorlar da boşaltıldı ve kulislerdeki görevliler de çıkarıldı. Kapalı oturum boyunca, boşaltılan alanlarda görevli veya ziyaretçi bulunamayacak.

FİDAN VE GÜLER 30 DAKİKA KONUŞACAK

Birleşime verilen aranın ardından oturum yeniden başladı. Kapalı oturumda ilk olarak Dışişleri Bakanı Fidan, daha sonra Milli Savunma Bakanı Güler, 30'ar dakika süreyle milletvekillerini bilgilendirecek.

GRUPLAR ADINA KONUŞACAKLAR

Bilgilendirmenin ardından siyasi parti grupları adına milletvekilleri söz alacak. Oturumda Yeni Yol grubu adına Selçuk Özdağ 10 dakika, Bülent Kaya 10 dakika konuşacak. İYİ Parti grubu adına Turhan Çömez 10 dakika, Uğur Poyraz 10 dakika söz alacak. MHP grubu adına Kamil Aydın 20 dakika konuşma yapacak. DEM Parti grubu adına Gülistan Kılıç Koçyiğit 10 dakika, Sezai Temelli 10 dakika konuşacak. CHP grubu adına Namık Tan 20 dakika söz alacak. AKP grubu adına Fuat Oktay 10 dakika, Hulusi Akar 10 dakika konuşma yapacak. Ayrıca grubu bulunmayan milletvekilleri adına Mehmet Önder Aksakal 5 dakika ve Şahzade Demir 5'er dakika söz alacak.