Meclis yarın açılıyor: Erdoğan konuşacak, resepsiyon verilecek

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 6. Yasama Yılı için yarın özel gündemle toplanacak. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özel oturumda milletvekillerine hitap edecek. Ayrıca pandemi nedeniyle iki yıldır yapılmayan akşam resepsiyonu da TBMM Tören Alanı'nda düzenlenecek

AA
30 Eylül 2022 Cuma, 11:21
Meclis yarın açılıyor: Erdoğan konuşacak, resepsiyon verilecek
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 3 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak. İlk olarak Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Meclis Genel Kurulu, saat 14.00'te özel oturumla toplanacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak. Şentop, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Meclis Genel Kurulu'na takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Erdoğan, Genel Kurul'a hitap edecek.

Genel Kurul, başka bir konu ele almadan çalışmalarını tamamlayacak.

Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği akşam resepsiyonu, pandemi nedeniyle verilen iki yıl aranın ardından yeniden düzenlenecek. TBMM Tören Alanı'ndaki resepsiyon, saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

Meclis, tarihinde ilk kez bir dönem içinde 6. yasama yılına girerek bir ilke de imza atacak.

Öte yandan, 4 Ekim Salı günü siyasi partilerin grup toplantıları da yapılacak. 


Meclis TBMM TBMM Genel Kurulu Recep Tayyip Erdoğan

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